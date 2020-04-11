 

Компания BMW стала лидером премиум-сегмента в России

11.04.2020, 11:30, Новости дня

Немецкая компания BMW по результатам первого квартала 2020 года продала свыше 10,8 тысяч новых автомобилей на российском рынке.

Указанный показатель на 12% превышает то количество, которое продали за аналогичный период 2019 года. Самым продаваемым в начале наступившего года оказался кроссовер BMW Х5, который приобрели свыше 2 тысяч клиентов, что на 40% больше, чем годом ранее. На втором месте по популярности остается модель BMW Х7, которую выбрали 1,6 тысяч клиентов при падении на 7%.

В тройку самых продаваемых автомобилей баварского бренда также вошел компактный кроссовер BMW Х3, реализованный в количестве 1,5 тысяч машин, что составляет 7% падения по сравнению с прошлым годом.



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