Новый Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод

11.04.2020, 11:30, Новости дня

Обновленный кроссовер Nissan Kicks может похвастаться более привлекательным дизайном и расширенным функционалом.

Фотошпионы запечатлели данный автомобиль во время перевозки из завода в дилерский центр. Известно, что новинка кроссовера может похвастаться гибридной силовой установкой с 1,2-литровым мотором и электроагрегатом, которые выдают 109 л.с. мощности. Автомобиль получил также систему полного привода.

Вместе с тем новый экземпляр обладает передовыми опциями безопасности, включая систему распознавания пешеходов, камеру кругового обзора. В салоне применили новый мультимедийный комплекс, кожаные кресла, а также адаптивный круиз-контроль. Цена кроссовера Nissan Kicks пока остается неизвестной.