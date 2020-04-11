 

У муфтия Ингушетии заподозрили коронавирус

11.04.2020, 11:30, Новости дня

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов госпитализирован с подозрением на коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое, передают информагентства со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.

«В больницу госпитализирован муфтий республики, у него подозревают коронавирус. Он в тяжелом состоянии, ему подключили кислород», – сказал источник РИА «Новости».

Он добавил, что у пациента взяты анализы на коронавирус, но их результатов пока нет.

В Ингушетии 29 вирус-положительных, один человек в тяжелом состоянии. Кроме того, в реанимации еще четыре пациента с подозрением на инфекцию. В субботу умер 64-летний пациент с коронавирусом.

За последние сутки в РФ подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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