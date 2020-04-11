«Работа на опрежение»: Онищенко объяснил причины ввода пропускного режима в Москве

11.04.2020, 11:30, Разное

Бывший санитарный врач РФ и ныне действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, почему московские власти ввели пропускной режиме на фоне пандемии коронавируса. Действия правительства он назвал «работой на опережение».

Геннадий Онищенко отметил, что в первую очередь пропуска получат специалисты, вынужденные работать даже в таких сложных условиях. Сегодня многие организации продолжают свою деятельность, поскольку не могут ее приостановить. Например, медики или сотрудники правоохранительных органов.

Получившие пропуск москвичи смогут беспрепятственно перемещаться по городу. Тем гражданам, которым его не выдадут, позволят ходить в продуктовые магазины, находящиеся недалеко от дома (в пределах 100 метров), выгуливать собак и выносить мусор. Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о вводе пропускного режима в столице с 13 апреля.