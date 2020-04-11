Врачи в США фиксируют необъяснимый спад числа пациентов с инфарктом миокарда

11.04.2020, 11:20, Разное

Американские кардиологи озабочены резким сокращением количества новых пациентов с инфарктом миокарда. Неофициальные данные указывают, что в некоторых больницах их стало меньше примерно на 60%. Этот вопрос в своей статье в The New York Times поднял Харлан Крамгольц (Harlan M. Krumholz), профессор Йельского университета.

Крамгольц пишет, что в Больнице Йельского университета в Нью-Хейвене, где он работает, постоянно растет количество коек для пациентов с COVID-19. В то же время, сейчас загрузка больницы ниже обычной из-за уменьшения количества пациентов с другими болезнями.

По словам Крамгольца, такого количества пустующих коек он не видел никогда в жизни. Частично «запустение» может быть объяснено отменой многих плановых процедур и ростом роли телемедицины. Но эти ограничения не должны были касаться людей с острыми болезнями.

В неформальном голосовании, организованном в Твиттера онлайн-сообществом кардиологов, почти половина респондентов ответила, что в их больнице количество пациентов с инфарктом сократилось на 40-60%, около 20% врачей указали на снижение поступлений больных более чем на 60%.

Подобные сообщения приходят и из других стран. Например, в Испании на последней неделе марта на 40% сократилось количество проводимых при инфарктах срочных процедур по сравнению с показателями до пандемии.

В Твиттере врачи многих специальностей утверждают, что количество других неотложных состояний (включая аппендицит, острый холецистит) также сократилось.

Почему так происходит

Профессор Крамгольц указывает, что худшим объяснением этому феномену было бы то, что пациенты остаются дома, несмотря на острую боль в сердце, и не рискуют отправиться в больницы в страхе заразиться новым коронавирусом. Вероятно, многие из таких пациентов все-таки попадают в больницу – с запозданием. Гонконгские врачи сообщали о том, что число пациентов, которые попадают в больницы с инфарктом миокарда на стадии, когда нельзя применить наиболее эффективные методы лечения, увеличилось.

Есть другие вероятные объяснения «исчезновения» инфарктов. Возможно, предполагает Крамгольц, из жизни многих людей исчезли провоцирующие инфаркт факторы: избыточное питание и тяжелая физическая нагрузка. Он отмечает, что едва ли эта теория может объяснить столь большое сокращение количества таких пациентов.

Все должно было быть наоборот

Профессор Крамгольц указывает, что он и его коллеги ожидали совершенно другой картины. Респираторные инфекции обычно удваивают риск инфаркта миокарда. Сейчас, после сезона простуд, их количество должно было бы увеличиться. Кроме того, стресс, тревожность и депрессия, которые сопутствуют пандемии, тоже увеличивают вероятность как инфарктов, так и инсультов. В конце концов, COVID-19 может непосредственно поражать сердечную мышцу.

Послание пациентам

Доктор Крамгольц обратился ко всем пациентам с призывом: не откладывайте необходимое лечение. Во время пандемии не нужно избегать медицинской помощи, это может привести к такому количеству смертей, которое превысит смертность от COVID-19. Эти смерти не будут отнесены на счет инфекции, но, несомненно, будут опосредованы ей. Пациентам с хроническими болезнями профессор напомнил, что отказ от помощи при них может оказаться не меньшим риском, чем коронавирус.

Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!