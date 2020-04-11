Звезда “Гарри Поттера” Руперт Гринт станет отцом

11.04.2020, 11:20, Разное

Руперт Гринт, прославившийся на весь мир благодаря роли волшебника Рона в саге “Гарри Поттер”, порадовал поклонников новостью – он и его девушка Джорджия Грум ждут первенца. Поначалу это стало известно благодаря папарацци: вчера они сняли пару на прогулке на севере Лондона, и не заметить характерные изменения фигуры Джорджии было невозможно. Чуть позже представитель Руперта подтвердил MailOnline:

Руперт Гринт и Джорджия Грум с невероятной радостью сообщают о том, что они ждут ребенка, а также просят уважать их право на личную жизнь в это время.

В Великобритании в данный момент, как и в большинстве стран, введен режим самоизоляции, все развлекательные заведения закрыты, и гражданам можно выходить только в магазин и аптеку. Руперт и Джорджия все правила учли (если не принимать во внимание отсутствие на них медицинских масок и перчаток) – сначала зашли в аптеку, а затем закупились в магазине органических продуктов Whole Foods и направились домой.

С 28-летней Джорджией, которая известна некоторым по роли в фильме “Ангус, стринги и поцелуи взасос”, 31-летний Руперт встречается с 2011 года. В прошлом году пара спровоцировала слухи о помолвке, после того как папарацци заметили на ее безымянном пальце кольцо, но подтверждений этому так и не появилось. Больше никаких подробностей об их отношениях в распоряжении СМИ нет.

В 2018 году в интервью изданию The Guardian Руперт признался, что мечтает о детях:

Праздновать 30-летие было для меня странно. Потому что я не ощущаю себя на этот возраст и не понимаю, что там впереди. Я лишь продолжаю плыть по течению, играть интересных для меня персонажей и наблюдать за происходящим. Мне бы хотелось вскоре уже создать семью и родить детей. Если у меня будет сын, может, мне назвать его Роном? Это довольно хорошее имя, но все же скорее нет.