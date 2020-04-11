Инфекционист отреагировала на сообщения о кожном симптоме коронавируса

11.04.2020, 11:16, Новости дня

Подтверждений наличия кожных симптомов у коронавируса недостаточно, сообщила завкафедрой инфекционных болезней ГБОУ ВПО «Первый МГМУ имени Сеченова» Минздрава Елена Волчкова.

Волчкова сообщила в интервью МК, что «даже китайцы, которые наработали огромный опыт наблюдения за такими пациентами, ни разу о таком не сообщали, а это очень странно».

Потому необходимо «собрать еще данные, чтобы получить подтверждение этому факту».

Инфекционист предположила, что сыпь у пациентов в приведенных примерах могла быть связана с другими факторами, например аллергической реакцией на введение препаратов.

«Мы не знаем ни возраст этих больных, ни их анамнез, ни информации о наличии аллергического компонента. Конечно, в мире существуют инфекции, при которых высыпания – важный симптом. Трудно только по наличию сыпи судить о том, что это за заболевание», – заключила Волчкова.

Ранее BFMTV сообщил, что французские эксперты из национального синдиката дерматологов-венерологов выявили поражения кожи при заболевании коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

На сыпь при коронавирусной инфекции указывают и другие исследователи. Так, например, группа врачей из Сингапура опубликовала в журнале Lancet результаты научной работы, согласно которой у заболевания, вызываемого коронавирусом, есть кожный симптом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.