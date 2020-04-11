Власти Москвы ограничивают въезд в город

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11.04.2020, 11:15, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газаМосковские власти приняли решение частично ограничить въезд в город, сообщает русская служба BBC. 

В ночь на субботу, 11 апреля, на въезды в город поставили машины ДПС, инспекторы будут собирать данные въезжающих из регионов, а некоторые автомобили разворачивать. Команды “закрыть город” не было.

“До экипажей доведена схема оформления граждан и инструкции. Тем, кто будет возмущаться и задавать много вопросов, рекомендовано вносить в протокол неповиновение”, – сказал один из источников BBC.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о постепенном введении в городе пропускного режима.

На первом этапе предполагается введение разрешений для поездок на работу, затем – для перемещений в других целях. На третьем этапе, если понадобится, будет ограничено передвижение внутри районов. По словам мэра, пропускная система будет носить заявительный характер, но власти смогут проверять сведения.

Источники РБК в мэрии рассказывали, что причиной введения пропускного режима стало недостаточное соблюдение жителями режима самоизоляции, а также предельная нагрузка на систему здравоохранения.

По данным на 11 апреля 2020 года, в России было зафиксировано почти 12 000 случаев заболевания COVID-19, из них 7822 – в Москве.



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