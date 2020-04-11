Дерматологи предупредили об опасности частого мытья рук и использования антисептика

11.04.2020, 11:09, Разное

Российские дерматологи предупредили о негативных последствиях для кожи рук от частого мытья и использования антисептика. Избежать их поможет соблюдение некоторых правил.

В условиях пандемии ‎SARS-CoV-2 регулярное мытье рук с мылом или обработка их антисептиком на спиртовой основе являются обязательным условием безопасности. Вместе с тем необходимо учитывать риски пересушивания кожи, её покраснения, аллергических реакций и возможного появления трещин. Предотвратить вероятные проблемы поможет правильный уход за руками и кожей.

По словам сотрудника МГМУ имени И. М. Сеченова Людмилы Смирновой, нет необходимости в чрезмерно частом мытье рук в условиях социального дистанцирования. Оптимальным количеством таких процедур станет не больше 6 раз в сутки. Людям с сухой кожей необходимо применять более щадящие сорта мыла, например, детское, вода должна быть теплой. Не советуют специалисты пользоваться электросушилками для рук, лучшим вариантом станет хлопчатобумажное полотенце, но убирать влагу необходимо обязательно. Использование обеззараживающих препаратов рекомендуется только тем, кто не может избежать посещения общественных мест.

Ответственно нужно подойти и к выбору антисептика. В нем должно быть от 60 до 80% спирта, возможно применение и хлоргексидина, но не меньше чем 2%. На существующие противопоказания для применения данного препарата указала косметолог Галина Каштанова. Он несовместим с мылом, поэтому после очистки рук их необходимо тщательно обсушить. Возможна также индивидуальная непереносимость данного средства. Специалисты едины в том, что при сухой коже необходимо использование увлажняющих кремов или вазелина. Поддержание необходимой влажности в квартире также даст возможность избежать пересушивания эпителия.