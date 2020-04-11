Смартфоны Nokia 9.3 и Nokia 7.3 появятся в третьем квартале 2020 года

11.04.2020, 11:09, Разное

Сетевые инсайдеры утверждают, что сотрудники компании из Финляндии HMD Global с успехом испытывают прототипы новых смартфонов Nokia 9.3 и Nokia 7.3. Их официальный анонс состоится во второй половине текущего года.

Согласно предварительным сведениям, флагманская модификация Nokia 9.3 выйдет на рынок с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865, экраном PureDisplay на 6,29 дюймов. 6 или 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб постоянной памяти, «фронталкой» на 32 Мп, лицевой многокомпонентной камерой, модулем бесконтактной оплаты NFC, адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Также аппарат способен функционировать в сети пятого поколения.

Имеется информация о и смартфоне Nokia 7.3. Так, потребители смогут приобрести гаджет с наличием электронного блока Snapdragon 7xx, 6,3-дюймовым дисплеем PureDisplay, 4 или 6 Гб и 64 или 128 Гб оперативной и постоянной памяти, основной камеры на четыре датчика с главным в 48 Мп, «фронталкой» на 24 Мп и сетью 5G. Работают новые мобильные устройства финского производителя на операционной системе Android 10, также они оснащаются портом USB Type-C. Специалисты допускают, что устройство может оказаться наиболее бюджетным телефоном компании из Финляндии с технологией пятого поколения.

Если прежде сообщалось, что Nokia 9.3 появится на рынке ближе к завершению нынешнего года, то теперь заявляется о более ранних сроках, потому как процедура производства девайса происходит в опережающем темпе. Официальная презентация смартфонов должна пройти в третьем квартале нынешнего года – августе или сентябре.

В марте на территории РФ начался предварительный заказ на Nokia 5310 и Nokia 1.3. Последний работает на Android 10 Go и получил батарею на 3000 мАч, его цена – 5 990 рублей. Другая модель обладает MP3-плеером, 2,4-дюймовым дисплеем и имеет стоимость 3 990 рублей.