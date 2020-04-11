 

Смартфоны Nokia 9.3 и Nokia 7.3 появятся в третьем квартале 2020 года

11.04.2020, 11:09, Разное

Сетевые инсайдеры утверждают, что сотрудники компании из Финляндии HMD Global с успехом испытывают прототипы новых смартфонов Nokia 9.3 и Nokia 7.3. Их официальный анонс состоится во второй половине текущего года.
Согласно предварительным сведениям, флагманская модификация Nokia 9.3 выйдет на рынок с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865, экраном PureDisplay на 6,29 дюймов. 6 или 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб постоянной памяти, «фронталкой» на 32 Мп, лицевой многокомпонентной камерой, модулем бесконтактной оплаты NFC, адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Также аппарат способен функционировать в сети пятого поколения.

Имеется информация о и смартфоне Nokia 7.3. Так, потребители смогут приобрести гаджет с наличием электронного блока Snapdragon 7xx, 6,3-дюймовым дисплеем PureDisplay, 4 или 6 Гб и 64 или 128 Гб оперативной и постоянной памяти, основной камеры на четыре датчика с главным в 48 Мп, «фронталкой» на 24 Мп и сетью 5G. Работают новые мобильные устройства финского производителя на операционной системе Android 10, также они оснащаются портом USB Type-C. Специалисты допускают, что устройство может оказаться наиболее бюджетным телефоном компании из Финляндии с технологией пятого поколения.

Если прежде сообщалось, что Nokia 9.3 появится на рынке ближе к завершению нынешнего года, то теперь заявляется о более ранних сроках, потому как процедура производства девайса происходит в опережающем темпе. Официальная презентация смартфонов должна пройти в третьем квартале нынешнего года – августе или сентябре.

В марте на территории РФ начался предварительный заказ на Nokia 5310 и Nokia 1.3. Последний работает на Android 10 Go и получил батарею на 3000 мАч, его цена – 5 990 рублей. Другая модель обладает MP3-плеером, 2,4-дюймовым дисплеем и имеет стоимость 3 990 рублей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Эксперт: Ситуацию с гречкой как сейчас, в современной России наблюдали три раза

27.02 / Samsung показала разобранный смартфон Galaxy S20 Ultra за 100 000 рублей

23.04 / Мнение: Письмо: “Сижу по пояс голый, она нахваливает мои мышцы”

05.03 / Мнение: “Супервторник”

27.03 / Доклад: как к русским относятся в Балтии, Европе, США

10.03 / Скандалы: «Собирали лайки вместо денег»

09.02 / Песков прокомментировал эмоциональное высказывание Лукашенко о «моменте истины»

03.03 / Мнение: Коронавирус. Заметки на злобу дня – 2

12.03 / В Китае создали робота для взятия анализов на коронавирус

20.02 / Лука Сафронов-Затравкин проведет акцию против дискриминации людей с избыточным весом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска