Митрополит Иларион раскритиковал бравирующих бесстрашием к вирусу клириков

11.04.2020, 11:08, Новости дня

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сравнил с фарисеями священников, пользующихся ситуацией пандемии для демонстрации бесстрашия и твердости в вере.

«Некоторые священники воспользовались нынешней ситуацией, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие перед вирусом, свою твердую веру. <…> На мой взгляд, такое поведение ближе к фарисейству, чем к православию», – сказал он в интервью ТАСС.

Митрополит подчеркнул, что в нынешнее время нужно не демонстрировать свое незыблемое стояние в вере, а заботиться о других.

«В целом же могу сказать, что за немногими исключениями священники ведут себя ответственно, слушаются патриарха и своих архиереев, делают все возможное, чтобы снизить риск заражения среди прихожан», – добавил священнослужитель.

По его мнению, опыт выживания в условиях коронавируса в любом случае многому научит Русскую православную церковь (РПЦ). «В частности тому, как воспринимать указания священноначалия. Я воспитан на том понимании, что, если священноначалие к чему-либо призывает, это надо соблюдать неукоснительно», – отметил митрополит.

Он сообщил также, что освящение пасх, куличей и яиц в канун Пасхи состоится в храмах Русской православной церкви (РПЦ) при соблюдении безопасной дистанции между верующими, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

«В тех случаях, когда прихожане не смогут прийти в храм, чтобы освятить куличи, пасхи и яйца, они могут самостоятельно окропить их святой водой», – сказал митрополит Иларион.

Митрополит подчеркнул, что «сетевое» благословение пасхальных блюд с использованием интернета не предполагается.

Пасхальные богослужения в Русской православной церкви (РПЦ) пройдут при ограниченном количестве прихожан. В регионах, где введен режим самоизоляции, пастыри настоятельно рекомендуют верующим оставаться дома и не посещать службы в соответствии с указанием патриарха, добавил митрополит.

Он сообщил также, что дистанционная исповедь возможна в исключительных случаях, когда нет возможности для личного контакта священника и верующего, в частности, если исповедоваться хочет умирающий. Митрополит отметил, что это его частное мнение, с которым не все согласны. «Знаю, что и в советское время некоторые священники исповедовали по телефону, если не было никакой возможности встретиться с человеком лично», – добавил глава ОВЦС.

Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству Русской православной церкви (РПЦ) призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

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