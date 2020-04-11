В Николаевской области зарегистрировано два случая COVID-19

11.04.2020, 11:06, Новости дня

В Николаевской области зафиксировано два случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши”, – сказал Ляшко.

По его словам, эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.

Так, в Украине теперь нет ни одной области, где не зафиксированы случаи COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине общее количество инфицированных составило 2511. Всего с начала вспышки зафиксировано 73 летальных исхода.