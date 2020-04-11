На Закарпатье местный житель, сжигая сухую траву, уничтожил 9 га “Долины нарциссов”

11.04.2020, 11:06, Новости дня

49-летний житель города Хуст в Закарпатской области уничтожил 9 га “Долины нарциссов”, сжигая сухую траву. Ему грозит до 12 лет тюрьму. Об этом 10 апреля сообщили в прокуратуре Закарпатья.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном поджоге природоохранного научно-исследовательского отделения “Долина нарциссов” им. Василия Комендаря.

Следствие установило, что 27 марта 2020 года мужчина умышленно поджег сухую траву и покинул заповедник. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов. На следующий день он увидел, что выгорела, по его мнению, не все сухая трава и поджег ее еще раз. На этот раз пожар охватил 2,5 га территории заповедника.

Огонь уничтожил цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины. В целом подозреваемый нанес “Долине нарциссов” ущерб на сумму 650 тыс. грн.

Уголовное производство открыли по ч. 1, 2 ст. 252 Уголовного кодекса Украины “умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда, путем поджога, повлекшее тяжкие последствия”. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Сжигание сухих листьев и травы запрещено законом, в случае его нарушения предусмотрена административная, а в некоторых случаях уголовная ответственность.