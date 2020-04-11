 

На Закарпатье местный житель, сжигая сухую траву, уничтожил 9 га “Долины нарциссов”

11.04.2020, 11:06, Новости дня

49-летний житель города Хуст в Закарпатской области уничтожил 9 га “Долины нарциссов”, сжигая сухую траву. Ему грозит до 12 лет тюрьму. Об этом 10 апреля сообщили в прокуратуре Закарпатья.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном поджоге природоохранного научно-исследовательского отделения “Долина нарциссов” им. Василия Комендаря.

Следствие установило, что 27 марта 2020 года мужчина умышленно поджег сухую траву и покинул заповедник. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов. На следующий день он увидел, что выгорела, по его мнению, не все сухая трава и поджег ее еще раз. На этот раз пожар охватил 2,5 га территории заповедника.

Огонь уничтожил цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины. В целом подозреваемый нанес “Долине нарциссов” ущерб на сумму 650 тыс. грн.

Уголовное производство открыли по ч. 1, 2 ст. 252 Уголовного кодекса Украины “умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда, путем поджога, повлекшее тяжкие последствия”. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Сжигание сухих листьев и травы запрещено законом, в случае его нарушения предусмотрена административная, а в некоторых случаях уголовная ответственность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Помпео прокомментировал неудачный запуск спутника в Иране

17.02 / Временное правительство Ливии попросило помощи у российских компаний

22.02 / Арбитраж в Гааге заявил о своем праве рассматривать иск Украины против России

16.02 / В Китае запустили производство лекарства, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом

27.02 / Йовович обнародовала фото старшей и младшей дочерей

16.03 / Финансовый кризис: Богатейшие люди мира с начала года потеряли 1 трлн долларов

08.02 / Форвард “Далласа” Гурьянов вывел из строя партнера по команде Радулова

06.02 / Вертолеты, зенитки и автоматы. Какие новые контракты подпишут Россия и Индия

20.02 / Прибыль банковской группы “Альфа-банк” по МСФО сократилась в 2019 году в 1,9 раза

25.03 / Песков рассказал о самочувствии Путина после поездки в Коммунарку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска