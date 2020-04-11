Решения местных властей об ограничении свободы передвижения носят рекомендательный характер – Нацполиция Украины

11.04.2020, 11:06, Новости дня

Решения областных властей об ограничении свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер. Об этом 11 апреля сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины.

“В ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13.00 11 апреля по 6.00 13 апреля). Впрочем, эти решения комиссий носят исключительно рекомендательный характер, поскольку комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения”, – отметили в Нацполиции.

В то же время, отмечается в сообщении, в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Полиция и Нацгвардия проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости соблюдения карантинных мер и рекомендаций о предотвращении заболевания коронавирусной инфекцией, подчеркнули в управлении коммуникации.

В Черновицкой области на выходных закроют все магазины и АЗС, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук. В этом регионе, а также в Волынской и Закарпатской областях облгосадминистрации обратились к жителям с просьбой не покидать дома с 13.00 11 апреля по 6.00 13 апреля.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по данным на 9.30 11 апреля составило 2511, зафиксировано 73 летальных исхода.