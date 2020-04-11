Кабмин РФ предложил упразднить Совет при правительстве по физкультуре и спорту

11.04.2020, 11:05, Новости дня

Российский кабинет министров принял проект постановления по упразднению Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

В заявлении поясняется, что упразднение совета связано с необходимостью исключить дублирование в работе соответствующих органов в области физкультуры и массового спорта.

На сегодняшний день межведомственное взаимодействие в спортивной сфере осуществляют Совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и коллегия Минспорта России.

Напомним, что постановление о создании Совета при правительстве по развитию физической культуры и спорту было принято 25 декабря 2019 года.