Индекс самоизоляции в Москве вырос до 3,7 балла

11.04.2020, 11:05, Новости дня

Большинство жителей Москвы находятся дома и соблюдают режим самоизоляции, показывает индекс самоизоляции от компании "Яндекс". На данный момент он составляет 3,7 балла из 5 максимально возможных. Накануне на 10 часов утра индекс самоизоляции был равен 3 баллам.

Высокий уровень самоизоляции зафиксирован и в большинстве городов Московской области, для которых он рассчитывается. Сравнительно низкие значения индекса отмечены лишь в Котельниках — 2,8, Реутове — 3,1 — и Видном — 3,3.

Индекс самоизоляции — интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Текущий уровень городской активности в нем сравниваются с уровнем активности в обычный день до эпидемии.

В столице увеличено количество патрулей Росгвардии, передает ТАСС. Для охраны правопорядка и профилактической работы после усиления ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19 дополнительно привлекут сотрудников подразделений столичного главка.

Увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, несущих службу, взаимодействуя с полицейскими. В ходе профилактических мероприятий правоохранители будут выяснять у людей причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высказал мнение, что россияне не прочувствовали всю ответственность и полноту мер, которые должен соблюдать каждый. По словам министра, цель ограничительных мер — снизить число заболевших и уменьшить нагрузку на медицинские организации.

Итоги этой недели должны показать, как будет развиваться ситуация. Тогда, по словам Мурашко, и будут сделаны выводы о необходимости дальнейшего ужесточения мер.