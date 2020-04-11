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11.04.2020, 11:05, Новости дня

В Москве растет число вылечившихся от коронавируса COVID-19. Об этом в субботу рассказала РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По данным вице-мэра, из больниц за последние 24 часа выписали 149 человек. В целом, в столице опасную болезнь победили почти пять сотен пациентов.

За сутки в Москве скончались ещё 8 человек. У троих из них был сахарный диабет, у остальных — другие сопутствующие заболевания. Самому молодому было 39 лет.

Отсутствие у человека заболевания врачи подтверждают специальными исследованиями. В среднем лечение от коронавируса занимает две недели, в тяжелых случаях пневмонии — до двух месяцев. По оценкам директора Центрального НИИ Роспотребнадзора Виктора Малеева, до конца апреля в РФ выздоровеет более тысячи пациентов с диагнозом COVID-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 159 тысяч человек.  Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, всего в стране почти 12 тысяч инфицированных. В РФ осталось всего два региона, где пока не обнаружен коронавирус — Республика Алтай и Чукотка.



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