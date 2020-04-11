Мнение: Трамп выгоняет из США иностранцев, но сами американцы домой не торопятся!

11.04.2020, 10:54, Разное

Мда, с американской мечтой каждый день все печальнее. Лениво перечислять, какая задница в Нью-Йорке или как США воруют у союзников, не говоря про кого-то другого – маски, аппараты ИВЛ, тесты на коронавирус. Тут Дональд Трамп подписал указ, что – не ржите – будет вводить санкции, если остальные страны не будут забирать своих граждан из Штатов. И, конечно, во-первых, как бы "санкции" это даже не смешно уже, но, во-вторых, а сами амеры-то не торопятся домой как раз – из гостей! Реально, если так пойдет и дальше, скоро будут бить не по звездно-полосатому паспорту, а по морде.

Вот, две новости. Добавить просто практически нечего.

1) Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.

2) В Ливане проживают тысячи граждан США, но мало кто из них откликнулся на предложение Госдепа вернуться домой, сообщает CNN. Опрошенные телеканалом американцы считают, что, несмотря на экономические трудности, власти ближневосточной страны справляются с эпидемией коронавируса лучше администрации Дональда Трампа.

Ой, правда? Не верят как-то жители США своей стране – довел Путин, больше некому, последнюю сверхдержаву. И, конечно, на этом фоне добивают идиоты, не хочу их истории репостить, которые сначала свалили – вот недавно, уже был шухер – по дешевым путевкам, кто в Японию, кто в Корею – с визгами, все равно там лучше, чем в России – а теперь вопит – Путин забери меня домой!

Этот кризис мало того, что показал, что "золотого миллиарда" больше нет. Он еще, во-первых, наглядно показал, что традиционные ценности просто супер, ведь что-то не вижу я, кроме нашей оппозиции, представителей нетрадиционной ориентации, вопящих про их права, а также – во-вторых: мы в прямом эфире убеждаемся в том, что "там" вообще не лучше, чем здесь, но и он-лайн каждый день переписываем мудаков России.

Единственная плохая новость – мудаков у нас много, блин. Хотя, есть и плюсы, полумудаки у нас же – начинают догадываться и что-то подозревать про сказки о прекрасной американской демократии.

p.s. Все стабильно у хохлоботиков, эти счас набегут вопить, как у нас все плохо, ведь в Москве пропускной режим вводят.

Счастья вам.