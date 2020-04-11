В школах РФ могут внедрить систему распознавания лиц

11.04.2020, 10:53, Разное

Имеющиеся на территории РФ школы могут оснастить механизмами распознавания лиц и удаленного измерения температуры тела учащихся. С такой инициативой выступила госкомпания «Ростех».

Благодаря этой установке появится возможность в онлайн-режиме определить состояние школьников и всех остальных людей, которые посещают учебное учреждений. В случае наличия у ребенка повышенной температуры соответствующая информация поступит службе охраны. В настоящее время такие же системы применяются в местах массового скопления граждан в целях установки носителей коронавируса нового типа Covid-19. Сотрудники государственной корпорации «Ростех» в данный момент заняты производством технологии NtechLab, которая окажет содействие в процессе верификации школьников и студентов в процессе экзаменов и онлайн-занятий. Стоит отметить, что в числе личных проектов компании имеется и тепловизионный регистратор.

Руководитель Минобразования РФ Валерий Фальков заявил о готовности отечественных ВУЗов провести сдачу летней сессии в формате онлайн в связи с пандемией коронавируса. Чиновник добавил также, что данные учебные учреждения уже приспособились к обстановке и у них будто бы имеется возможность осуществить промежуточную итоговую аттестацию с применением новых интернет-технологий. Всего в пределах РФ по состоянию на 11 апреля специалисты обнаружили больше 11,9 тысячи заболевших опасной инфекцией.