В Facebook внедрят тихий режим Quiet Mode

11.04.2020, 10:53, Разное

В ближайшее время в социальной сети Facebook заработает опция, благодаря которой ее многочисленные пользователи смогут отдыхать от портала. Режим Quiet Mode (тихий режим) для мобильных версий прекратит отправлять юзерам почти все оповещения от сайта.

По имеющейся информации, технология Quiet Mode даст возможность установить расписание, когда пользователь хочет получать уведомление из Facebook. В большей части смартфонов тоже присутствует тихий режим, но новая разработка социальной сети выглядит более утонченно, потому как с ее помощью несложно составить график взаимодействия с популярным сайтом.

Механизм Quiet Mode не только способен деактивировать оповещения, но и предотвращает запуск приложения. Если юзер намерен воспользоваться им со включенным режимом, то на дисплее устройства возникнут соответствующая надпись и таймер, который продемонстрирует период времени, когда функция продолжит оставаться активной. В случае надобности можно написать сообщение или просто ознакомиться с новыми постами в социальной сети Facebook.

Два года назад программисты внедрили в мобильную программу функцию Your Time, благодаря которой ограничивается взаимосвязь с порталом, а также можно посмотреть, сколько времени пользователь потратил на соцсеть. Развертывание инновационной технологии Quiet Mode уже началось, а в мае-июне она появится на мобильных аппаратах с операционными системами Android и iOS.