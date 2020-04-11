Назван срок окончания пандемии коронавируса в России

11.04.2020, 10:35, Разное

Согласно оптимистичному прогнозу, стремительное распространение инфекции завершится в начале июня. Но он сбудется только в том случае, если врачи не совершат серьезных ошибок, а люди сократят контакты друг с другом.

Об окончательной победе над коронавирусом можно говорить только тогда, когда исследователи создадут вакцину. По словам Виктора Малеева, препарат должен появиться только к концу этого года. “Хорошо, если получится раньше”, – цитирует академика “Парламентская газета”.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России становится все напряженнее. По последним данным, число заразившихся составляет 11 917. Большинство случаев – 7822 – зафиксировали в Москве. Жертвами инфекции стали 94 пациента. 795 граждан выздоровели.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Апр 2020 в 12:53 PDT

Накануне, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима со следующей недели. На первом этапе будут пропуска для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях, на третьем – для передвижения внутри района.