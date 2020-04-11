 

Назван срок окончания пандемии коронавируса в России

11.04.2020, 10:35, Разное

Согласно оптимистичному прогнозу, стремительное распространение инфекции завершится в начале июня. Но он сбудется только в том случае, если врачи не совершат серьезных ошибок, а люди сократят контакты друг с другом. 

Об окончательной победе над коронавирусом можно говорить только тогда, когда исследователи создадут вакцину. По словам Виктора Малеева, препарат должен появиться только к концу этого года. “Хорошо, если получится раньше”, – цитирует академика “Парламентская газета”.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России становится все напряженнее. По последним данным, число заразившихся составляет 11 917. Большинство случаев – 7822 – зафиксировали в Москве. Жертвами инфекции стали 94 пациента. 795 граждан выздоровели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Апр 2020 в 12:53 PDT

Накануне, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима со следующей недели. На первом этапе будут пропуска для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях, на третьем – для передвижения внутри района.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Лев Лещенко: “Больной не должен оставаться один на один с мыслями”

19.02 / Юрий Антонов о творчестве Бузовой и Лободы: «В СССР их бы арестовали на 15 суток»

10.04 / Мнение: «Норвегия – умиротворенная и иногда даже скучная». Россиянка о жизни в стране хюгге

25.02 / Божена Рынска трогательно обратилась к покойному супругу

19.02 / Скандалы: Загадочное переоснащение «Академика Черского»

07.02 / Названы наиболее популярные в России кроссоверы в январе 2020 года

03.04 / Знаменитый композитор умер от коронавируса

04.02 / Евгения Медведева ответила на обвинения в алкоголизме

29.03 / В России пик заражения коронавирусом может наступить позже

16.02 / Личное: Подумаешь, в штаны залезли!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска