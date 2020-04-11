 

Алексей Пушков рассказал об опасностях преждевременной отмены карантина

11.04.2020, 10:30, Разное

Член Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков пояснил о рисках, связанных с преждевременной отменой карантинных мер в странах Европы. Свое мнение политик изложил на официальной странице в Twitter.
В своей публикации Алексей Пушков напомнил, что, несмотря на позитивные предпосылки в таких странах, как Италия, Испания и Франция, полная победа над COVID-19 еще достаточно далека. В настоящее время все еще велик риск появления в Западной Европе новой волны распространения коронавируса, поэтому снятие карантинных мер в упомянутых государствах сенатор считает очень преждевременным. По его мнению, стремление перенимать передовой опыт европейских стран является правильным, однако их ошибок повторять не стоит.

Причиной призыва Алексея Пушкова, названного им “светом в конце тоннеля”, стало улучшение статистики по заболеваемости в ряде европейских стран. Такая динамика развития событий дала возможность лидерам государств анонсировать снятие карантина уже в ближайшие недели.



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