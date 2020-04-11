Академик РАН назвал возможный срок завершения вспышки коронавируса в России

11.04.2020, 10:30, Новости дня

Вспышка коронавируса в РФ может завершиться в начале июня, предположил ведущий инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Малеев заявил, что улучшение ситуации с коронавирусом зависит, в частности, от соблюдения гражданами режима самоизоляции и других рекомендаций властей, передает «Парламентская газета».

«Начало июня – это самый оптимистичный прогноз», – сказал академик.

При этом, по его словам, об окончательной победе над вирусом можно будет говорить только тогда, когда все граждане будут привиты вакциной, работа над которой еще идет.

Сама вакцина будет готова к концу этого года, хотя есть надежда, что это произойдет и раньше.

Напомним, на данный момент в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.