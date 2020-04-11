 

Сын актера Николая Сморчкова впал в алкогольную депрессию после смерти жены

11.04.2020, 10:30, Разное

У младшего сына российского артиста Николая Сморчкова умерла жена после употребления ядовитых грибов. Из-за этого житель впал в депрессию и начал злоупотреблять алкогольными напитками.
Николай Сморчков сыграл больше двух сотен ролей в кино, включая наиболее известные: пациента в фильме «Летят журавли» и батюшки в «Жестоком романсе». Многие поклонники творчества отечественного актера удивлены, почему ему до сих пор не вручили звание заслуженного или народного артиста. Сам Николай Гаврилович не расстраивается по этому поводу, к тому же в его семье имеются более серьезные проблемы.

Один год назад его младший сын Михаил лишился супруги. Пара купила грибов для стола, а через три дня женщине стало плохо, ее госпитализировали, но вскоре она умерла. Михаил впал в депрессию по этому поводу и принялся выпивать. Сам Николай Сморчков не ожидал, что в его семействе случится такая беда и ему тяжело было видеть новое «увлечение» родного сына. По словам актера, у них не принято употреблять алкогольные напитки, члены семьи выступают против курения и спиртного. Михаил приезжает в гости к родителям, но продолжительное время находиться у них не может из-за скуки. Помогают временно избавляться от плохих мыслей сыну Сморчкова только рабочие обязанности. Он является выпускником МГИМО, работает в компании и находится на хорошем счету у руководства. В целом, за собственных детей актер спокоен, отметив, что в нынешний нелегкий период с ними все нормально и «с голода они не умирают».



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