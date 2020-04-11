Названы самые популярные автомобили в Москве в марте

11.04.2020, 10:09, Разное

В марте в Москве удалось продать 24,4 тысячи новых легковых автомобилей, что на 25% больше, нежели за аналогичный период прошедшего года. Лидером оказался «немец» Volkswagen Polo.

От общей численности продаж за первый весенний месяц в Москве 23,1 тысячи новых транспортных средств пришлись на иномарки, объем реализации которых увеличился на 26%. Смогли дилеры похвастаться и более продуктивной продажей машин отечественной сборки: до 1,2 тысячи экземпляров, или +14%.

Лучше всего в российской столице покупали немецкий седан Volkswagen Polo. В марте им приняли решение обзавестись 1,4 тысячи человек (+112%). На втором месте перечня популярности расположился «южнокореец» KIA Rio с показателями 1 127 единиц и +16,5%. Замкнул топ-3 Москвы кросс Nissan Qashqai, его купили 1 083 человек (+213%). Другие автомобили, чаще всего приобретаемые в Белокаменной в марте, Hyundai Creta (1 037 машин, +54%), Volkswagen Tiguan (830, +40%), Toyota RAV4 (663 модели, +11,6%).

Известны данные по наиболее продающимся автомобилям за март в Санкт-Петербурге. Всего в указанный период времени там реализовали 10 508 новинок. Первая тройка самых востребованных модификаций – Volkswagen Polo (535 экземпляров), Hyundai Creta (469 машин) и Volkswagen Tiguan (417 автомобилей).