 

Астронавт оценил вероятность попадания коронавируса на МКС

11.04.2020, 10:09, Разное

Американский астронавт Кристофер Кэссиди принял участие в телебрифинге, посвященном полету группы специалистов, в состав которой он вошел, на космическую станцию МКС. В ходе беседы он поделился своим мнением о вероятности проникновения на станцию коронавируса.
Астронавт отметил, что направленная на МКС космическая миссия существенно отличается от проводившихся ранее, ведь отправка осуществлялась в разгар мировой пандемии коронавируса. По его мнению, определенная вероятность проникновения SARS-CoV-2 на космический аппарат есть, однако она является абсолютно минимальной. Это обусловлено всеми соответствующими мерами предосторожности, которые перед полетом предприняли как все его участники, так и работники команды экспертов, занимавшиеся технической подготовкой миссии. Кэссиди подчеркнул, что все этапы предполетной подготовки проходили в пределах тренировочной базы “за закрытыми дверями”. Таким образом, общение и контакты осуществлялись лишь между непосредственными участниками подготовительного процесса, исключая представителей “внешнего мира”. “Мы очень строго этому следовали”, – заверил член космического экипажа.

Отправка экипажа, в который кроме американца Кристофера Кэссиди вошли также россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, произошла 9 апреля текущего года. Сообщается, что ракета “Союз-2.1а”, на которой осуществлена миссия, обладает уникальной особенностью – она полностью изготовлена из российских комплектующих. Ранее аналогичные полеты выполнялись на ракете “Союз-ФГ”, оснащенной украинской системой управления.



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