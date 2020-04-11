Рукописный текст группы The Beatles продали за 910 тыс. долларов

11.04.2020, 9:09, Разное

Рукописный текст песни «Hey Jude» группы The Beatles продали на торгах за 910 тыс. долларов. Изначальная цена лота составляла скромные, по меркам итоговой стоимости, 140-180 тыс. долларов.

Лот представляет из себя листы с нанесенными на них чёрным фломастером словами композиции «Hey Jude». Их написал непосредственно Пол Маккартни. Изначально представители аукциона Julien’s Auctions оценивали записи в 140-180 тыс. долларов, но с открытием торгов цена резко возросла. По итогу памятную вещь группы The Beatles удалось выкупить за 910 тыс. долларов, но имя покупателя остаётся без комментариев.

«Hey Jude» была написана Маккартни в 1968 году и создавалась с целью утешить сына Джона Леннона, переживавшего из-за развода своих родителей. Большинство жителей Великобритании до сих пор считают этот сингл одним из самых любимых, а во время концертной деятельности Пол Маккартни завершал выступления именно этим музыкальным произведением.