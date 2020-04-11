 

Раковые пациенты, от которых скрывают их диагноз, живут меньше

11.04.2020, 10:06, Разное

Говорить онкологическим пациентам о том, у них рак – предмет давней дискуссии в медицинском сообществе. Сторонники неразглашения этого диагноза указывают на то, что знание о нем вызывает тяжелый стресс и дает большую эмоциональную нагрузку. Предполагается, что это может быть связано с ухудшением прогноза, особенно при опухолях с высокой смертностью.

В новом исследовании китайские ученые показали, что утаивание онкологического диагноза от пациентов ухудшает прогноз их болезни. Их работа опубликована в журнале Psycho-Oncology.

Исследование включало 29825 пациентов с раком легких. Средняя продолжительность выживания пациентов, которые знали о своем диагнозе, была 18,33 месяцев. Те, кто не знал о болезни, жили около 8,77 месяцев. В этой научной работе ученые не дают объяснения, с чем связано такое различие в продолжительности жизни. 

Авторы исследования отметили, что влияние осведомленности пациентов на их выживание –противоречивая тема во многих странах. Например, в Китае разные культурные и социальные факторы часто приводят к тому, что пациентам не говорят о раке. Обычно врачи сначала сообщают о диагнозе родственникам, и те решают, будет ли полезно знать об этом самому пациенту.  

«Хотя полное открытие ракового диагноза может вызывать волнение у пациента, это полезно для него в долгосрочной перспективе», – убежден доктор Юнксиан Танг из Второго военного медицинского университета в Китае, автор исследования.



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