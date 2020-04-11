Вера Брежнева и Константин Меладзе поддерживают страсть в период самоизоляции

11.04.2020, 9:53, Разное

Известная исполнительница Вера Брежнева рассказала, как проходит ее жизнь в самоизоляции. Как оказалось, между ней и мужем царит идиллия, фактор постоянного пребывания вместе лишь положительно сказывается на их отношениях.

Ранее возникли слухи о романе между Константином Меладзе и певицей из группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег, но супруга композитора относится к этому с иронией. В YouTube-шоу «Люкс ФМ» Вера Брежнева отметила, что рада во время карантина находиться с родственниками, а ее муж и дочь Сара счастливы видеть каждый день жену и мать дома. Другая дочь певицы – София – сейчас в США, она не смогла прилететь к близким, к тому же она училась в университете и не имела возможности бросить учебу. «Какие ссоры? У нас страсть», – отмечает популярная исполнительница.

Семейство поддерживает такой эмоциональный баланс благодаря занятости. Дочь знаменитости учится удаленно пять дней в неделю, а Константин Меладзе в студии на верхнем этаже коттеджа занимается музыкой. Вере Брежневой остается проводить уборку в доме, принимать участие в прямых эфирах и тренироваться, посоле чего все они встречаются на обеде, как будто не виделись полдня.

Певица пытается с большой пользой тратить все свое свободное время, она готовит новые блюда, проводя эксперименты с продуктами, также стараясь не приобретать пищу, способную спровоцировать появление дополнительного веса. Вера Брежнева испытывает радость от неожиданного отпуска, а еще несколько недель назад она провела гастрольный тур по населенным пунктам Северной Америки, хотя первоначально впала в депрессию. Она вначале просто высыпалась после напряженной работы, а потом организм требовал выхода на свежий воздух, и супруге Меладзе было сложно бороться с данными проявлениями, но она смогла привыкнуть и сейчас просто наслаждается происходящими событиями.