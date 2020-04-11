 

«Решение должно быть взвешенным»: Адвокат дал советы Муцениеце после громкого скандала в семье

11.04.2020, 9:53, Разное

Адвокат Сергей Жорин дал советы Муцениеце после громкого скандала в семье. О них пояснила в сети сама театральная актриса.
Конфликтную ситуацию, связанную с физическим и психологическим насилием, юрист называет недопустимой. Вместе с тем любые ответные действия потерпевшей стороны должны быть взвешены и продуманы с «холодной головой». Только в таком состоянии есть возможность принять верное решение. «Остыть и понять, какая стоит задача», — предлагает опытный юрист. При наличии риска повторной агрессии со стороны супруга возникает необходимость отъезда, чтобы предотвратить угрозу для себя и детей, и обезопасить собственные жизнь и здоровье.

Сергей Жорин не исключает, что при существовании неустранимых противоречий развод станет наиболее верным решением. Муцениеце и Прилучным уже было принято решение о прекращении семейного союза, о чем они объявили в феврале этого года после девяти лет брака. В связи с пандемией коронавируса процесс не был завершен. Планировалось провести его цивилизованно, сохранив добрые взаимоотношения ради сына и дочери. Об этом надо помнить и сегодня, чтобы максимально учесть интересы детей, которым необходимы оба родителя.

Адвокат уверен, что наиболее благоприятной была бы ситуация взаимного договора о содержании детей и разделе имущества. Подписанное и заверенное нотариально соглашение сделало бы судебное рассмотрение дела максимально простым.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Скандалы: Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше

06.04 / Мнение: Режим самоизоляции в Крыму продлили до 30 апреля

10.03 / Ольга Кормухина дала ответ на пост Полины Гагариной о правах на “Кукушку”

20.02 / «Их отношения построены на юморе»: Соседов не сомневается, что Пугачева и Галкин редко бывают вместе

26.03 / Юлия Барановская на карантине делает селфи «в гостях» у своих детей

27.03 / Мнение: Коронавирус. Китай – история успеха

12.02 / Мнение: Протестный Ирак: 120 дней погромов и беспорядков

14.03 / Харламов поздравил Волю с днем рождения постельным снимком

05.04 / В Snapchat в период самоизоляции выходит новое шоу Уилла Смита

27.03 / Яна Троянова поразила поклонников татуировками на лице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска