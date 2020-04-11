«Решение должно быть взвешенным»: Адвокат дал советы Муцениеце после громкого скандала в семье

11.04.2020, 9:53, Разное

Адвокат Сергей Жорин дал советы Муцениеце после громкого скандала в семье. О них пояснила в сети сама театральная актриса.

Конфликтную ситуацию, связанную с физическим и психологическим насилием, юрист называет недопустимой. Вместе с тем любые ответные действия потерпевшей стороны должны быть взвешены и продуманы с «холодной головой». Только в таком состоянии есть возможность принять верное решение. «Остыть и понять, какая стоит задача», — предлагает опытный юрист. При наличии риска повторной агрессии со стороны супруга возникает необходимость отъезда, чтобы предотвратить угрозу для себя и детей, и обезопасить собственные жизнь и здоровье.

Сергей Жорин не исключает, что при существовании неустранимых противоречий развод станет наиболее верным решением. Муцениеце и Прилучным уже было принято решение о прекращении семейного союза, о чем они объявили в феврале этого года после девяти лет брака. В связи с пандемией коронавируса процесс не был завершен. Планировалось провести его цивилизованно, сохранив добрые взаимоотношения ради сына и дочери. Об этом надо помнить и сегодня, чтобы максимально учесть интересы детей, которым необходимы оба родителя.

Адвокат уверен, что наиболее благоприятной была бы ситуация взаимного договора о содержании детей и разделе имущества. Подписанное и заверенное нотариально соглашение сделало бы судебное рассмотрение дела максимально простым.