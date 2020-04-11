 

Официального дистрибьютора Xiaomi в РФ могут признать банкротом

11.04.2020, 9:53, Разное

Фирма RDC, которая является официальным дистрибьютором продукции корпорации Xiaomi на территории России, задолжала 700 миллионов рублей банку «Открытие». В данное время компания имеет все шансы оказаться банкротом.
RDC является дистрибьютором технологических продуктов Xiaomi, а также различных смарт-устройств Fossil, смартфонов Jinga и прочих гаджетов. Если компанию признают банкротом, всем этим фирмам придется заниматься поиском иных посредников, чтобы иметь возможность продавать собственные изделия в пределах России.

Прежде в суде приостановили ходатайство касательно банкротства, которое подала компания GPB Factoring против RDC, по причине его неуместности до 21 апреля. Известно также то, что в конце осени прошедшего года потенциальный банкрот обязывался выплатить чуть больше 201 миллиона рублей по кредитному соглашению фирме Mobilidi. Очередное слушание по этому делу состоится в середине мая.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация в количестве семи миллионов единиц смогла реализовать смартфон Mi 1, который впервые появился на рынке в 2011 году. Тогда он считался флагманской моделью с дисплеем на 4 дюйма, двухъядерным чипом Qualcomm MSM8260 и 1 Гб оперативной памяти.



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