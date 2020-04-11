Прививка БЦЖ снижает вероятность прогрессирование COVID-19 до тяжелой и летальной стадии – исследование

11.04.2020, 9:50, Новости дня

Практика применения вакцины от туберкулеза БЦЖ обеспечивает дополнительную защиту населения от тяжелых последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в странах, которые проводят вакцинацию, уровень смертности от COVID-19 значительно ниже, чем в государствах, где отказались от обязательных прививок. Об этом ученые из США Деви Даял и Сания Гупта написали в исследовании, размещенном на сайте medRxiv.

Официальной публикации в научной литературе по этой теме пока не было, поскольку коллеги ученых еще рецензируют статью.

Оценка уровня летальности была получена на основе имеющихся данных о смертности для 50 стран, сообщивших о наибольшем числе случаев COVID-19. Рассчитана временная шкала, начиная с даты выявления сотого инфицированного коронавирусом.

Случаи заболевания и смерти затем сравнили с программами вакцинации БЦЖ в том или ином государстве. Исследователи назвали нелогичным факт, что более богатые страны имеют высокий уровень смертности; они полагают, что обнаружили обратную связь между экономическим статусом страны и смертностью от COVID19 и прямую зависимость от наличия программы вакцинации БЦЖ.

“Наши данные подтверждают мнение о том, что универсальная вакцинация БЦЖ оказывает защитное действие на течение COVID-19, вероятно, предотвращая прогрессирование до тяжелой стадии и смерти. Срочно необходимы клинические испытания вакцины БЦЖ для установления ее полезной роли”, – написали Даял и Гупта.

В марте в Австралии начались испытания оценки полезности вакцины БЦЖ в борьбе с пандемией коронавируса, пишет Daily Mail.

Вакцина БЦЖ была изобретена около ста лет назад, она обеспечивает иммунитет к туберкулезу, при этом усиливая врожденные механизмы иммунной системы. Издание напоминает, что в Великобритании эти прививки были обязательными с 1953-го по 2005 год, затем туберкулез в этой стране и в ряде государств Евросоюза был признан побежденным.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, общее количество инфицированных в мире составило почти 1,7 млн, из них более 376 тыс. вылечились, а более 102 тыс. умерли.