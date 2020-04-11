В Красноярске разрешили возобновить работу некоторым предприятиям и организациям
11.04.2020, 9:50, Новости дня
Власти Красноярска расширили перечень организаций, которым разрешено работать. Открылись детские сады, ветеринарные клиники, завершилась самоизоляция работников транспортных и дорожных предприятий. Некоторые организации перепрофилировали свое производство и переключились на выпуск продукции, необходимой для борьбы с распространением вируса.
Вместо модной одежды швейный цех теперь круглыми сутками строчит многоразовые маски и противочумные костюмы. Предприниматель Екатерина Козлова перезапускает свой небольшой бизнес. Главные заказчики теперь — предприятия Красноярска, которым на этой неделе разрешили возобновить работу. Для тысяч сотрудников сейчас нужны средства индивидуальной защиты.
– Ощущение паники у нас, конечно, было, но на сегодняшний день мы стараемся сохранить все рабочие места и очень надеемся, что нас этот кризис не коснется.
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Красноярском крае пока стабильная. Всплеска заболеваемости нет, поэтому местные власти расширили список предприятий, которым можно работать. Открыть двери разрешили ветеринарным клиникам, транспортным предприятиям, дорожным организациям с условием, что руководители позаботятся о здоровье сотрудников.
Рабочий день на предприятии начинается с обязательных мер безопасности. На входе — градусник, антисептик для рук, — а находиться в помещении можно только в маске.
Чтобы родители могли спокойно выходить на работу, в особом режиме разрешили открыться и детским садам. Дежурные группы сейчас есть во всех районах города. Здесь тоже к безопасности — повышенное внимание. Несколько раз в день детям измеряют температуру, каждый час — дезинфекция помещений. Воспитатели подчеркивают: условия сейчас особые. Поэтому принимают только тех детей, кому действительно не с кем остаться дома.
"Мы все находимся в режиме самоизоляции, и если мы можем все-таки ограничить и оставить ребенка — например, в семье, нежели вести его в детский сад, — то на сегодняшний день это будет правильным решением", — говорит начальник дошкольного отдела главного управления образования администрации города Красноярск Наталья Дроздова.
Не прекращает свою работу общественный транспорт. Сохраняется движение на автобусах и электричках между населенными пунктами. Но и здесь работать обязаны по новым правилам. Чтобы люди соблюдали дистанцию, часть кресел на вокзалах обмотаны лентой, ведется постоянная глубокая санитарная обработка.
Список работающих предприятий хотя и расширили, но разрешение на работу выдают не всем. Режим самоизоляции продолжает действовать. За его соблюдением следит полиция. Она уже нашла несколько шиномонтажных мастерских, которые открылись без разрешения. Владельцев теперь ждет крупный штраф.
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