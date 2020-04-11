 

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

11.04.2020, 9:50, Новости дня

Организаторы мужского Международного кубка чемпионов по футболу приняли решение отказаться от проведения турнира в нынешнем году. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"Здоровье спортсменов, персонала, болельщиков всегда имеет для нас первостепенное значение. Неопределенность с календарем матчей европейских чемпионатов, отсутствие ясности в том, когда снимут ограничения, вынуждают нас отказаться от турнира", – сообщается в Twitter турнира.

Напомним, что Международный кубок чемпионов – это летний товарищеский турнир, в котором ежегодно принимают участие ведущие клубы мира. В 2019 году он проводился в США, Англии, Швеции, Китае, Уэльсе и Сингапуре.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Число погибших от коронавируса в мире достигло 100 тыс. человек

27.02 / American Prospect – России выгодно, чтобы Трамп остался президентом

13.03 / Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России: неожиданные лидеры

15.02 / После Мааса Лавров встретился со Столтенбергом

11.03 / Неудачная попытка украсть чебупели в подмосковном супермаркете закончилась стрельбой

07.02 / Распространение коронавируса 2019-nCoV6 в Китае: последние данные

10.04 / Мишустин назначил главу Росздравнадзора

05.02 / Состояние Илона Маска выросло на 3,8 млрд долларов за сутки

04.03 / Найдено новое лекарство от кашля

29.03 / Андрей Шевченко сравнил пандемию коронавируса с аварией в Чернобыле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска