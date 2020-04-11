Мурашко: россияне не прочувствовали необходимость соблюдения самоизоляции

11.04.2020, 9:50, Новости дня

Есть разные сценарии дальнейшего развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, пик эпидемии коронавируса COVID-19 может сместиться на лето, хотя есть и сценарии хуже, когда этот пик может произойти в ближайшее время.

По словам главы Минздрава, россияне не прочувствовали всю ответственность и полноту мер, которые должен соблюдать каждый.

"К сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения РФ нет общего осмысления ситуации", — сказал Мурашко в интервью ТАСС.

По словам министра, цель всех ограничительных мер — снизить число заболевших и уменьшить нагрузку на медицинские организации.

"Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жесткий карантин, блокировка любой активности, но это другого порядка меры", — сказал Мурашко.

По его мнению, связывать рост числа заболевших с массовым выходом людей на шашлыки около двух неделю назад не стоит — активность была не только на природе. К тому же две недели после введения ограничительных мероприятий — как раз тот срок, когда все еще должно следовать тем процессам, которые были до введения этих мер, отметил глава Минздрава.

Что касается необходимости ужесточения мер для населения, министр предложил дождаться итогов недели: они должны показать, как будет развиваться ситуация. Тогда, по словам Мурашко, и будут сделаны выводы.

При этом, по его словам, многие, особенно люди старшего поколения, уже осознали наличие прямых рисков. Это проявляется, в частности, в снижении количества плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, в случаях, когда это лечение можно отложить.

По мнению Мурашко, для лечения и профилактики легких форм коронавирусной инфекции можно использовать препараты отечественного производства полного цикла, повышающие уровень интерферона. При этом коронавирусная инфекция схожа с обычными респираторными заболеваниями, однако ее тяжесть, течение и развитие осложнений значимо отличается.

"Поэтому если человек в первые два-три дня выбирает неточную или не принимает никакой терапии, риск тяжелых осложнений возрастает", — подчеркнул глава Минздрава.

Препараты, конечно же, нужно принимать по назначению специалиста. При этом есть ряд препаратов, которые врачи могут рекомендовать в качестве профилактики — как правило, иммуностимулирующего действия. Их огромное множество на отечественном рынке, и по эффективности с ними не идут ни в какое сравнение ни чеснок, ни лимон, ни имбирь, которые начали массово скупать россияне.