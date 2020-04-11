Стало известно о плане правительства по поддержке экономики России

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11.04.2020, 9:30, Новости дня

Власти для поддержки российской экономики из-за распространения нового коронавируса планируют выделить порядка 1 трлн рублей, информирует агентство Bloomberg.

Bloomberg информирует со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана, что окончательное решение по этому поводу еще не приняли, продолжается обсуждение деталей, передает РИА «Новости».

Предположительно, часть средств пойдет на субсидирование зарплаты работникам, которые находятся на длительных выходных из-за режима самоизоляции.

При этом на реализацию плана правительство планирует взять средства не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который, по версии агентства, Москва расценивает наиболее рациональным выбором в ситуации с ценами на нефть.

Ранее глава Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в 2020 году динамика ВВП в РФ будет отрицательной. До этого аналитики спрогнозировали срок восстановления экономики РФ после нефте-вирусного кризиса.



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