Профессор из Швеции дал неутешительный прогноз по ситуации с коронавирусом

11.04.2020, 9:30, Разное

Профессор и врач из Швеции Ингве Густафсон дал неутешительный прогноз по ситуации с коронавирусом в стране. Он заявил, что многие пожилые граждане умрут понапрасну.

В настоящий момент ситуация с коронавирусом в Швеции притягивает всё больше внимания из-за быстрого распространения вируса в домах престарелых. Именно пожилые граждане находятся в группе повышенного риска смертности, и Густафсон пояснил о возможном развитии событий. Он отметил, что в ближайшее время следует ожидать огромного роста смертности среди людей преклонного возраста. Профессор уверен, что это количество будет очень внушительным и даже повлияет на показатель средней продолжительности жизни, пишет интернет-издание «Иносми».

Помимо сложной ситуации и прогнозируемого уровня смертности, врач считает, что многие летальные случаи станут напрасными. Их можно избежать, если принять банальные меры по ограничению передвижения заболевших и оказывать им необходимый уход. В действительности же дома престарелых просто не обладают необходимым медицинским оборудованием и не приспособлены для введения карантинных мер. Именно поэтому больные с коронавирусом контактируют с другими пожилыми людьми, тем самым повышая риск распространения вируса.