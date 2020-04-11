 

Коронавирус в помощь – французский шоколатье нашёл способ спасти бизнес в карантин

11.04.2020, 9:30, Новости дня

Хозяин магазина шоколада ручной работы во французском городе Ландивизьо решил с юмором подойти к делу и немного развеселить соотечественников, напуганных эпидемией. Вместо традиционных пасхальных яиц он начал выпускать пирожные в виде «шоколадного коронавируса». Оригинальная задумка привлекла больше покупателей в магазин, позволив компенсировать падение спроса во время карантина, передаёт NTD.

Французский шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников. Вместо традиционных пасхальных яиц он делает «шоколадный коронавирус». Магазинчик с необычными сладостями работает в городе Ландивизьо.

ЖАН-ФРАНСУА ПРЕ, шоколатье: Мы хотели, чтобы люди улыбнулись! Поэтому сделали шоколадные яйца в виде вируса. Нашим покупателям понравилось, журналисты пришли, было много шума вокруг.

Жан-Франсуа придаёт пирожному форму шарика или яйца. Потом наносит капельки ганаша — крема из шоколада и сливок. Затем украшает обсыпкой. Так пирожное становится похожим на вирус. Ну а завершающий штрих — этикетка с предупреждающей надписью: «Опасность. Обнаружен вирус».

Идея шоколатье не всем пришлась по нраву, некоторые звонили с угрозами. Однако Жан-Франсуа полагает, что капелька юмора поможет людям пережить карантин, который во Франции должен закончиться 15 апреля. Ну и к тому же оригинальные пирожные немного поправили дела магазина, пострадавшего из-за эпидемии.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Турция рассказала о предстоящем совместном с Россией патрулировании в Идлибе

26.03 / В Украине с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерло 68 человек

10.04 / В иркутской колонии после бунта начался пожар

03.04 / Курьерские службы пожаловались на действия региональных властей

03.04 / Кроссоверы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai получат турбомотор от Mercedes

04.02 / Ухань: военные медики готовятся к осмотру эвакуируемых россиян

27.02 / Лига чемпионов выбирает лучшего футболиста игровой недели

13.02 / В Амстердаме прогремел еще один взрыв

24.03 / Доллар опустился ниже 79 рублей

08.04 / Экс-глава ФРС оценил возможность повторения в США Великой депрессии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска