Онищенко объяснил введение пропускного режима в Москве
11.04.2020, 9:30, Новости дня
Депутат Госдумы, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил введение пропускного режима в Москве.
Онищенко сообщил в беседе с «Парламентской газетой», что «надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение».
Депутат отметил, что пропуск будут выдавать тем, кому это нужно в зависимости от рода деятельности. Например, «медикам, которые едут на работу и возвращаются с нее».
При этом министерства продолжают работу, хоть и не всем составом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постепенном введении пропускного режима в городе. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении режима пропусков в регионе.
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