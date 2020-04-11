Онищенко объяснил введение пропускного режима в Москве

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11.04.2020, 9:30, Новости дня

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил введение пропускного режима в Москве.

Онищенко сообщил в беседе с «Парламентской газетой», что «надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение».

Депутат отметил, что пропуск будут выдавать тем, кому это нужно в зависимости от рода деятельности. Например, «медикам, которые едут на работу и возвращаются с нее».

При этом министерства продолжают работу, хоть и не всем составом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постепенном введении пропускного режима в городе. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении режима пропусков в регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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