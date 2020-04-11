 

Выпавшая из окна фотомодель Ксения Пунтус показала жуткие шрамы

11.04.2020, 9:30, Разное

Отечественная модель Ксения Пунтус разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором показала последствия инцидента, случившегося с ней три месяца назад, из-за падения из окна она получила множество шрамов. Публикация знаменитости вызвала массу сочувственных комментариев от подписчиков.
На опубликованном красавицей снимке видны многочисленные шрамы на ногах и пояснице, оставшиеся после того, как она 11 января текущего года выпала из окна квартиры своего возлюбленного Андрея Бакова, являющегося внуком знаменитого актера Никиты Михалкова. Фото также свидетельствует о том, что последствия травмы все еще дают о себе знать, поскольку левая рука Пунтус по прежнему перебинтована. К слову, после того, как стало известно об инциденте, в Сети появились различные гипотезы произошедшего, допускавшие даже версию рукоприкладства бойфренда модели. Впрочем, вскоре после случая красотка опровергла такие домыслы, заявив о случайности инцидента, основанной на её невнимательности и усталости.

В своем микроблоге Ксения Пунтус упомянула, что выздоровление стало заслугой как лечащих врачей, так и моральной поддержки родных и знакомых. Именно их забота и вера в окончательный позитивный результат лечения, по мнению модели, стали залогом её успешного восстановления.

Публикация знаменитости была сопровождена многочисленными комментариями. Посетители микроблога красавицы пожелали Пунтус скорейшего полного выздоровления и хорошего настроения. “Пусть все заживет!” – резюмировала общее мнение одна из подписчиц.



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