 

Актер из “Гарри Поттера” впервые станет отцом

11.04.2020, 9:20, Разное

Британский актер Руперт Гринт и его возлюбленная Джорджия Грум скоро станут родителями. В Сети распространились снимки актрисы, где она запечатлена с округлившимся животом.

Напомним, Руперт Гринт и Джорджия Грум встречаются уже девять лет. Отношения между ними завязались во время съемок. Некоторые зарубежные СМИ сообщают, что пара уже сыграла свадьбу, однако сам актер позднее опроверг эту новость.

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Публикация от Celebridade Fanpage HKI (@celebridadefanpagehki) 10 Апр 2020 в 2:42 PDT

Руперт Гринт прославился благодаря роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Артист также сыграл в лентах “В белом плену”, “Лунная афера” и сериале “Большой куш”.



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