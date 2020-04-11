Врач Александр Мясников рассказал о рисках использования аппарата ИВЛ

11.04.2020, 9:17, Разное

Врач Александр Мясников пояснил общественности о рисках при использовании аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Исходя из его слов, устройство может стать источником инфекционного заражения.

Мясников в программе «Соловьёв Live» на видеохостинге YouTube объяснил, что согласно статистике, каждый человек, подключённый к ИВЛ, заметно повышает риски заразиться, а у каждого второго диагностируют внутрибольничную инфекцию. Это касается не только современного коронавируса, но и многих других заболеваний. Таким образом, использование специфического медицинского оборудования необходимо только в самых экстренных случаях и медики осведомлены о негативных последствиях. Поэтому к его применению прибегают только в те моменты, когда без него обойтись просто невозможно.

Помимо этого, врач опроверг слухи, что 70% всех пациентов, которым требуется подключение к устройству, неизменно умирают. В действительности статистика смертности ниже, но она высока. Всё дело не в аппарате, а в состоянии самого человека. Как правило, к нему подключают только в самых тяжёлых случаях, и именно у таких пациентов смертность находится на высоком уровне.