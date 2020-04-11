 

«Мне такое государство не нужно»: Василий Уткин раскритиковал слова Владимира Путина о «кипчаках»

11.04.2020, 9:09, Разное

Известный российский комментатор Василий Уткин с возмущением отреагировал на обращение российского президента Владимира Путина о ситуации с пандемией коронавируса. Он разочарован его словами «о каких-то кипчаках».
«Государство, ты мне на кой», задался вопросом Василий Уткин, по словам которого, он мог бы и сам отсидеться дома в такой ситуации без каких-либо указаний. Напомнил комментатор спортивных мероприятий, что на протяжении очень продолжительного времени он платит налоги государству, в частности, в Пенсионный фонд. Продолжая рассуждать о текущей ситуации и словах президента, Василий Уткин отметил, что может никогда не увидеть материальные ресурсы, вычтенные из его зарплаты в пользу этой организации, «как и многие другие».

Блогер спросил, зачем все это делается сейчас, ответив самому себе, чтобы «потерли репу», и напомнили про «кипчаков», после чего все разошлись бы. Отдельно Уткин сказал, что вынужден пребывать дома за собственный счет, при этом оплачивая коммунальные услуги и неся другие расходы. «Мне такое государство не нужно», – заявил он, удивляясь политике властей государства, которому он платил налоги ежемесячно в течение трех десятков лет.

Лидер государства Владимир Путин во время обращения к губернаторам отечественных регионов заявил, что РФ прежде неоднократно проходила через большие испытания. «Печенеги ее терзали, и половцы», – сказал президент, «но со всем этим страна всегда справлялась и выходила победителем». Также Владимир Путин объявил нерабочий режим до конца апреля со сбережением зарплаты для сотрудников. Московские власти приняли решение ввести режим самоизоляции, а с 13 апреля — пропускной режим. По состоянию на 10 апреля в РФ специалисты зарегистрировали больше 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа Covid-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Мнение: Избранный Вайнштейн

13.02 / Гиперкар Pininfarina Battista мощностью 1900 “лошадей” готовится к выпуску

07.02 / Наука: Языковые эксперименты оказались для билингвов сложнее живой речи

17.02 / Иванка Трамп обсудила права и возможности женщин Востока со скандальным эмиром Дубая

05.02 / Эксперты: Премия к рынку позволит акциям Apple расти и дальше

18.02 / День пельменей: Мясников, Цой и Проклова поделились своими секретами приготовления блюда

08.03 / Специалисты назвали 7 вещей, причиняющих вред смартфону

31.03 / Состоялся релиз ядра Linux 5.6 с функциями MPTCP и WireGuard

04.02 / Что ж ты, фраер, сдал назад?

16.02 / Наталья Штурм не приняла ухаживания Романа Абрамовича в школе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска