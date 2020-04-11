«Мне такое государство не нужно»: Василий Уткин раскритиковал слова Владимира Путина о «кипчаках»

11.04.2020, 9:09, Разное

Известный российский комментатор Василий Уткин с возмущением отреагировал на обращение российского президента Владимира Путина о ситуации с пандемией коронавируса. Он разочарован его словами «о каких-то кипчаках».

«Государство, ты мне на кой», задался вопросом Василий Уткин, по словам которого, он мог бы и сам отсидеться дома в такой ситуации без каких-либо указаний. Напомнил комментатор спортивных мероприятий, что на протяжении очень продолжительного времени он платит налоги государству, в частности, в Пенсионный фонд. Продолжая рассуждать о текущей ситуации и словах президента, Василий Уткин отметил, что может никогда не увидеть материальные ресурсы, вычтенные из его зарплаты в пользу этой организации, «как и многие другие».

Блогер спросил, зачем все это делается сейчас, ответив самому себе, чтобы «потерли репу», и напомнили про «кипчаков», после чего все разошлись бы. Отдельно Уткин сказал, что вынужден пребывать дома за собственный счет, при этом оплачивая коммунальные услуги и неся другие расходы. «Мне такое государство не нужно», – заявил он, удивляясь политике властей государства, которому он платил налоги ежемесячно в течение трех десятков лет.

Лидер государства Владимир Путин во время обращения к губернаторам отечественных регионов заявил, что РФ прежде неоднократно проходила через большие испытания. «Печенеги ее терзали, и половцы», – сказал президент, «но со всем этим страна всегда справлялась и выходила победителем». Также Владимир Путин объявил нерабочий режим до конца апреля со сбережением зарплаты для сотрудников. Московские власти приняли решение ввести режим самоизоляции, а с 13 апреля — пропускной режим. По состоянию на 10 апреля в РФ специалисты зарегистрировали больше 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа Covid-19.