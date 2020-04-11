 

Консоль Nintendo Switch запрещается дезинфицировать спиртом

11.04.2020, 9:09, Разное

Официальные представители компании запретили пользователям Nintendo Switch дезинфицировать устройство спиртом. В противном случае внешний вид консоли может пострадать, вплоть до деформации пластиковых элементов.
Многие современные компании, занимающиеся выпуском цифровых устройств, дают свои собственные рекомендации по поводу дезинфекции фирменных гаджетов. В стороне не остались и представители Nintendo. Они объяснили, что не следует использовать спирт и любые спиртосодержащие средства для дезинфекции Nintendo Switch. Пластик, использованный для изготовления контроллеров консоли, при использовании таких веществ с большой вероятностью начнёт выцветать и даже может деформироваться. Это приведёт не только к потере товарного вида устройства, но и может стать причиной серьёзной поломки.

В качестве дезинфицирующего средства для Nintendo Switch подойдут растворы, которые не содержат в себе спирта. Также можно использовать салфетки, но только без этого вещества в составе. Только в этом случае производитель гарантирует сохранение внешнего вида консоли и её очистку от любых микробов или вирусов.



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