 

В Xiaomi рассказали об особенностях прошивки MIUI 12

11.04.2020, 9:09, Разное

В компании Xiaomi, разработавшей прошивку MIUI 12, рассказали об особенностях данного обновления. Среди новых функций упомянута возможность отображения пустых страниц и новшества в анимации загрузки.
Информация о появлении очередной версии MIUI 12 была официально подтверждена в начале текущего года. Все образцы прошивок, включая упомянутую, предназначены для установки в гаджеты линеек Redmi и Xiaomi.

Пользователи девайсов, посещающие официальный форум MIUI, ранее уже озвучивали свое мнение по вопросу особенностей обновления, отмечая наличие определенных различий в тонкостях загрузки программных приложений. Разработчики китайского бренда подтвердили такую информацию, упомянув, что прошивка снабжена иконкой загрузок, опцией отображения пустых страниц и дополнением анимационных элементов.

Также сообщается, что претерпела изменения строка состояния MIUI 12, став лучше. Новые шрифты были усовершенствованы профессиональными дизайнерами, обеспечившими их разнообразие и универсальность.



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