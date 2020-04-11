 

Минск отказался закупать у РФ тесты на коронавирус

11.04.2020, 9:08, Новости дня

Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тыс. российских тестов на выявление нового коронавируса, сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

Макей сообщил, что «у нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тыс. тестов, но эти переговоры застопорились», передает портал tut.by.

По его словам, Белоруссии в данный момент «эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран».

Комментируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что Москва помогает Минску в борьбе с коронавирусом, министр отметил, что «нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь». Также он вновь подверг критике решение Кремля о закрытии границы с Белоруссией.

Ранее в Минздраве Белоруссии сообщали, что в стране есть как отечественные, так и импортные тест-системы на выявление коронавируса. В частности, в начале апреля в Минск доставили около 10 тыс. тест-систем из России, их передали на безвозмездной основе.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщал, что Минск просил у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Поданный в Раду законопроект о налоге на Google и Facebook составлен по российской модели – Институт массовой информации

10.02 / Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников

13.02 / Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок

25.02 / В Черновцах госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии, ее симптомы напоминали коронавирусную инфекцию

13.02 / Обвиняемые разгромили изолятор в Москве

12.02 / Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака, ЕС выделит Украине €25 млн на цифровизацию. Главное за день

25.03 / Рубль ускорил снижение после выступления Путина

31.03 / «Яндекс» запустил онлайн-школу для детей разных возрастов

24.02 / В Италии коронавирусом Covid-19 заразились 203 человека

26.02 / Россия разработала пять прототипов вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска