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11.04.2020, 8:53, Разное

Каждую неделю мы публиковали фотографии и имена претендентов на звание “Самые стильные в России 2020” в следующих номинациях: “Классика”, “Casual”, “Богемный шик”, “Самая стильная пара” и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

На этой неделе героинями голосования, посвященного лучшим образам в стиле casual, стали: вдохновленная вневременным Dior Ляйсан Утяшева, сдобрившая античные драпировки топом в бельевом стиле; Ирина Горбачева, которая не стесняется сочетать классику (в частности, юбку Lesyanebo и пальто Litkovskaya) c ультрамодными аксессуарами – как эта крупная цепь; Наталья Давыдова, не побоявшаяся воспротивиться дресс-коду black tie и появившаяся на торжественном вечере в кожаном костюме Tom Ford; поддержавшая тренд total black Ксения Собчак в куртке Misbhv; Дарья Мороз, сочетавшая в одном образе масс-маркет H&M и дизайнерское пальто Dries Van Noten; а также верный и красивый друг Дома Chanel Равшана Куркова.

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опросЧей образ лучше? Финал конкурса "Самые стильные в России-2020": CasualЛяйсан УтяшеваИрина ГорбачеваНаталья ДавыдоваКсения СобчакДарья МорозРавшана Куркова



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