 

ОАЭ «подкупили Асада», чтобы он атаковал Идлиб, несмотря на гуманитарный кризис

11.04.2020, 8:52, Разное

В сообщениях утверждается, что наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Заид был готов заплатить несколько миллиардов  долларов режиму Асада, чтобы тот возобновил наступление в северной Сирии, наступление которое поставило регион на грань гуманитарной катастрофы.

Наследный принц ОАЭ Мохаммед бен Заид (MБЗ) согласился предоставить режиму Асада 3 миллиарда долларов, чтобы тот нарушил  режим прекращения огня в северной Сирии, говорится в сообщении британского средства массовой информации.

В докладе утверждается, что МБЗ обусловил выплату возобновлением  силами режима их многомесячного наступления  в северном Идлибе, в результате которого погибли тысячи человек.  Существует риск того, что у 1,5 миллиона вынужденных переселенцев из Сирии нашедших  убежище в Идлибе, не останется другого выбора, кроме как бежать.

Боевые действия между оппозиционными силами, поддерживаемыми турецкой армией и режимом, прекратились после того , как в середине марта было заключено соглашение о прекращении огня между Анкарой и Москвой, ключевым сторонником Асада.

Это произошло после авиаудара, в результате которого погибли 35 турецких солдат , и ответных ударов беспилотников турецкими вооруженными силами, которые уничтожили сотни танков режима, транспортных средств и артиллерийских орудий, а также уничтожили ряд командиров режима .

Высокопоставленный источник сообщил британскому изданию, что 250 миллионов долларов  было выплачено Асаду, прежде чем российские чиновники узнали о плане.

Президент РФ Владимир Путин, как говорят, был в ярости, когда услышал  об этом и немедленно направил министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы положить этому конец.

Еще 1 миллиард долларов был доставлен Асаду уже  после визита Шойгу, но с тех пор соглашение о прекращении огня в основном соблюдалось.

Эмираты явно надеялись что Турция  увязнет в затяжном конфликте на севере Сирии, несмотря на риск для миллионов людей, которые искали убежище в  этом последнем крупном оплоте оппозиции в стране.

В течение многих лет силы режима Асада,  при поддержке российских ВВС и обученных иранцами ополченцев,  преднамеренно бомбили мирных жителей в районах, удерживаемых оппозицией. Продолжающееся наступление в Идлибе привело бы к гуманитарному кризису, поскольку сотни тысяч  людей оказались бы в перекрестье прицелов авиации Асада. 

В среду, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что силы режима Асада были ответственны за химические атаки в северной сирийской деревне Хан-Шейхун в 2017 году.

Согласно отчету MEE, провоцируя  нарушение режимом соглашения о прекращении огня, ОАЭ стремились отвлечь Турцию от её  кампании по поддержке признанного ООН ливийского правительства. Триполи, в настоящее время, пытается отразить попытку поддерживаемого ОАЭ военачальника Халифы Хафтара взять под свой контроль это  североафриканское государство.

История  поддержки действий нарушающих  права человека

Отчет, детализирующий встречу Эмиратов  с Асадом по Идлибу, вполне соответствует картине  предыдущих действий Эмиратов в регионе.

Несмотря на небольшую численность населения, при  MБЗ ОАЭ пытаются создать широкую сеть влияния на Ближнем Востоке, даже если эти попытки приводят к обвинениям в нарушениях прав человека.

В Йемене, где Саудовская Аравия и ОАЭ вовлечены в войну с повстанцами-хути, Абу-Даби обвиняется в использовании наемников для убийства политических противников и организации лагерей пыток для йеменских заключенных. 

В Египте, ОАЭ была ключевой силой после переворота 2013 года, который сверг единственного свободно избранного президента страны Мохамеда Мурси и заменил его нынешним автократическим режимом во главе с Абдель Фаттах эль Сиси.

Сиси несет  ответственность  за убийство более 800 сторонников Мурси в августе 2013 года на каирской площади Рабаа .

Также считается, что Абу-Даби сотрудничал с провалившимися в июле 2016 года заговорщиками в Турции , финансируя террористическую организацию FETO через посредника, палестинского изгнанника Мохаммеда Дахлана.

Что касается Сирии, то, несмотря на первоначальную поддержку сирийской оппозиции, ОАЭ постепенно восстанавливали свои связи с режимом.

Годы тайного сотрудничества привели к  весьма громогласным и восторженным дипломатическим отношениям.

В декабре посол эмирата при  Асаде Абдул Хаким Ибрагим аль-Нуайми выразил восхищение диктатору за его «мудрое руководство».

В конце марта средства массовой информации режима Асада опубликовали сообщения о телефонном разговоре  Асада и MБЗ, в котором последний обещал поддержать усилия режима по борьбе с пандемией коронавируса, а также обсудить другие «региональные проблемы».



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