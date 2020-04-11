Календарь: 11 апреля – Произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд

11.04.2020, 8:52, Новости дня

В этот день 75 лет назад произошло восстание узников в крупнейшем концентрационном лагере нацистов Бухенвальде.

Этот лагерь смерти начал функционировать 19 июля 1937 года близ города Веймара (Германия), а к 1945 году имел 66 филиалов, наиболее крупные из которых были на территории Германии – это Дора (близ Нордхаузена), Лаура (под Заальфельдом) и Ордруф (в Тюрингии), где монтировались самолеты-снаряды ФАУ. К февралю 1945 года Бухенвальд стал самым крупным лагерем смерти, за 8 лет через него прошло около 240 тысяч узников, которые подвергались здесь преступным медицинским экспериментам и пыткам, заключенных эксплуатировали владельцы крупных промышленных фирм.

В Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных. Узнав о приближении союзных войск, 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли вооруженное восстание. В этот момент в лагере находились несколько десятков тысяч заключенных из 18 стран Европы. Участники восстания отбили и удерживали за собой лагерные площади. Они начали передавать в радиоэфир сигнал «SOS». Ближе всех к Бухенвальду оказались союзные СССР в войне против гитлеровской Германии американские войска.

Когда американцы добрались до лагеря, первым делом они издали указ о сдаче заключенными имеющегося у них оружия. Батальон советских военнопленных отказался сдать оружие, поскольку оно является единственным доказательством проведенного в лагере вооруженного освободительного восстания. Батальон продолжил свое существование как самостоятельная войсковая единица. В результате этого восстания были освобождены узники фашистских концлагерей Бухенвальд и Дора, 22 апреля освобождены узники Заксенхаузена, 29 апреля – Дахау, а 30 апреля 1945 года – Равенсбрюка. А в память об этом восстании была учреждена памятная дата – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Дата 11 апреля:

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

События дня:

1857 г. – царь Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла.

1909 г. – основан город, через год названный Тель-Авивом.

1964 г. – на экраны вышел фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».

Именинники:

Валерий, Иван, Кирилл, Марк, Эмма.

Родились:

Валерий Гаркалин (1954 г.) – российский актер.

Ефрем Амирамов (1956 г.) – российский певец, автор песен.

Ирина Безрукова (1965 г.) – российская актриса, бывшая жена Сергея Безрукова.