ВОЗ: Мы наблюдаем замедление эпидемии COVID-19 в Испании, Италии, Германии и Франции

11.04.2020, 8:40, Новости дня

Эпидемия коронавируса на прошлой неделе начала замедляться в наиболее пострадавших странах Европы – Испании, Италии, Германии и Франции. Об этом заявил на брифинге 10 апреля директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

“На прошлой неделе мы наблюдали замедление [эпидемии коронавируса] в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция. В то же время мы наблюдаем тревожное ускорение в других странах. Я хочу выделить Африку, где наблюдается распространение вируса в сельских районах”, – сказал он.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ ожидает, что “уже перегруженные национальные системы здравоохранения столкнутся с серьезными трудностями” из-за нехватки ресурсов. В этой связи он призвал страны “Большой двадцатки” ускорить выделение обещанной помощи африканским странам.

Директор ВОЗ также обратил внимание, что некоторые страны начали планировать ослабление карантинных ограничений в связи с карантином.

“ВОЗ, как и все остальные, хочет, чтобы ограничения были сняты. В то же время слишком быстрое снятие ограничений может привести к новой губительной вспышке болезни”, – предупредил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. В европейских государствах в последние дни наблюдается тенденция к снижению новых случаев заражения и количества смертей, тогда как в США эпидемия приближается к пику.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 1,67 млн случаев заражения коронавирусом, более 371 тыс. пациентов выздоровели, 101,5 тыс. скончались.

В континентальной части Африки как минимум один случай коронавируса зарегистрирован во всех странах, кроме Лесото. Максимальное число заболевших – в Южно-Африканской Республике (2003), Алжире (1761), Египте (1699) и Марокко (1431). В других государствах подтверждено от одного до 800 случаев инфицирования.