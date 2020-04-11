 

ВОЗ: Мы наблюдаем замедление эпидемии COVID-19 в Испании, Италии, Германии и Франции

11.04.2020, 8:40, Новости дня

Эпидемия коронавируса на прошлой неделе начала замедляться в наиболее пострадавших странах Европы – Испании, Италии, Германии и Франции. Об этом заявил на брифинге 10 апреля директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

“На прошлой неделе мы наблюдали замедление [эпидемии коронавируса] в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция. В то же время мы наблюдаем тревожное ускорение в других странах. Я хочу выделить Африку, где наблюдается распространение вируса в сельских районах”, – сказал он.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ ожидает, что “уже перегруженные национальные системы здравоохранения столкнутся с серьезными трудностями” из-за нехватки ресурсов. В этой связи он призвал страны “Большой двадцатки” ускорить выделение обещанной помощи африканским странам.

Директор ВОЗ также обратил внимание, что некоторые страны начали планировать ослабление карантинных ограничений в связи с карантином. 

“ВОЗ, как и все остальные, хочет, чтобы ограничения были сняты. В то же время слишком быстрое снятие ограничений может привести к новой губительной вспышке болезни”, – предупредил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. В европейских государствах в последние дни наблюдается тенденция к снижению новых случаев заражения и количества смертей, тогда как в США эпидемия приближается к пику.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 1,67 млн случаев заражения коронавирусом, более 371 тыс. пациентов выздоровели, 101,5 тыс. скончались.

В континентальной части Африки как минимум один случай коронавируса зарегистрирован во всех странах, кроме Лесото. Максимальное число заболевших – в Южно-Африканской Республике (2003), Алжире (1761), Египте (1699) и Марокко (1431). В других государствах подтверждено от одного до 800 случаев инфицирования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Кравчука возмутил прогноз о снижении пенсий на Украине

04.02 / Пропал уволенный Путиным глава Чувашии

12.03 / Чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года пройдет в России

13.02 / Известно, как снизить количество рецидивов аритмии

11.03 / Просто ввести карантин и сидеть, ничего больше не делать – это наивно, глупо и преступно

21.02 / В Брянске пассажиров сняли с поезда из-за гражданки Китая. Ее госпитализировали

01.04 / Эксперты: Коронавирус выявил недостатки российского интернета

20.02 / Граждан Киргизии арестовали за создание экстремистской организации в Москве

20.03 / От коронавируса выздоровели девять человек в России

26.02 / 7 стран, которых стоит избегать туристам, чтобы не заразиться коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска